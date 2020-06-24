Вучич гордо поприветствовал сербских гвардейцев на Параде Победы в Москве — видео

Президент Сербии Александр Вучич с гордостью в глазах поприветствовал солдат своей армии, когда они прошлись маршем по Красной площади по время Парада Победы. Сербский лидер в знак поддержки простучал в такт музыки кулаком в области сердца.
По брусчатке Красной площади промаршировали 75 солдат и офицеров Гвардейской бригады войск Сербии. Гвардейцы в небесно-голубых мундирах пронесли по площади флаг своей родины.
— Сербский народ первый в Европе восстал против фашисткой агрессии. И всегда будет помнить павших воинов, — объявил ведущий Парада.
Как ранее сообщал Лайф, кроме ветеранов в торжественных мероприятиях сегодня по приглашению России примут участие главы десяти стран: Сербии, Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Боснии и Герцеговины, Молдавии, Южной Осетии, Узбекистана и Таджикистана. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на Красную площадь вместе со своими сыновьями.
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