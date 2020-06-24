По Красной площади прошла военная техника — видео

На Красной площади начался проход военной техники в рамках Парада Победы. Возглавил колонну легендарный танк Т-34-85. Всего примут участие в торжественном мероприятии более 200 единиц наземной техники и 75 самолётов и вертолётов.
Парад Победы в Москве — 2020
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Ранее по площади прошли пешие колонны солдат из разных стран, которых поприветствовали ветераны и лидеры десяти стран, приглашённых на Парад Победы российской стороной. Открыл торжественную часть мероприятия президент России Владимир Путин. Он поприветствовал героев Великой Отечественной войны и выступил перед участниками парада.