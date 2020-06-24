В России выявили 7176 новых случаев коронавируса за сутки

За минувшие сутки в России выявили 7176 новых случаев коронавируса, при этом у 31,6% пациентов не зафиксировано никаких клинических проявлений болезни. Таким образом, с начала эпидемии в стране зафиксирован 606 881 случай заболевания, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России.

В пятёрке регионов по количеству выявленных случаев заражения CoViD-19: Москва (+811 больных за сутки), Подмосковье (+507), ХМАО (+323), Санкт-Петербург (+218) и Нижегородская область (+207). Ситуация в остальных регионах выглядит следующим образом:

За сутки скончалось 154 пациента. Таким образом, общее количество летальных случаев достигло 8513. При этом количество выздоровевших за сутки увеличилось до 112 393. За весь период эпидемии полностью выздоровело 368 822 человека.