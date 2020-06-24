Учёные нашли связь между ожирением и старческой деменцией

Британские учёные выяснили, что ожирение может влиять на работу мозга в старости. Результаты опубликованы в журнале International Journal of Epidemiology. Группа учёных проанализировала данные проекта ELSA, в котором принимали участие несколько тысяч человек среднего возраста. Результаты показали, что индекс массы тела так же, как и другие факторы, влияет на вероятное возникновение слабоумия.

Медики пришли к выводу, что лишний вес на 30% и более увеличивает риск развития старческого слабоумия. Учёные предупреждают о нарастающей эпидемии ожирения, а деменцию называют одной из самых больших проблем человечества в XXI веке.

Однако объяснить, как именно жировая ткань влияет на это, учёные пока не могут. Медики предполагают, что связь повышается в результате других заболеваний, которые вызывает ожирение.

По мнению исследователей, к возникновению деменции могут привести как вредные привычки и низкий уровень физической активности, так и неправильные диеты. Снизить риски можно занятиями спортом и специальными тренировками для интеллекта.