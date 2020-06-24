Опубликован трейлер фильма Данилы Козловского "Чернобыль" — видео

Первый полноценный трейлер фильма "Чернобыль: Бездна" опубликован на YouTube-канале кинокомпании "Централ Партнёршип". Режиссёром картины выступил Данила Козловский. Лента расскажет подробности катастрофы 1986 года на одноимённой атомной электростанции. История будет строиться вокруг добровольцев — пожарного Алексея, инженера Валерки и военного водолаза Бориса, которые вызвались спуститься в резервуар под реактором и предотвратить ещё более страшный исход аварии.

В главных ролях картины можно увидеть самого Козловского, а также Оксану Акиньшину, Филиппа Авдеева, Равшану Куркову, Николая Козака и других. Над сценарием работали Алексей Казаков и Елена Иванова.

Премьера картины в России запланирована на 22 октября 2020 года. Мир увидит фильм чуть раньше — 9 октября.