Болтон заявил, что готов дать показания против Трампа

Экс-советник президента США Джон Болтон заявил, что готов под присягой подтвердить, что Дональд Трамп просил председателя КНР Си Цзиньпина помочь ему с переизбранием.

— Все мы, кто был на той встрече, могли бы (дать показания. — Прим. Лайфа) под присягой, и я бы тоже был рад это сделать, — сказал Болтон в эфире телеканала Fox News.

Экс-советник отметил, что уже обсуждал этот вопрос с членами Совета нацбезопасности, генпрокурором и юристами Белого дома.

Также Болтон заявил, что считает неуместным его сравнение с экс-сотрудником Агентства национальной безопасности Эдвардом Сноуденом, который в 2013 году раскрыл методы работы американских служб и, опасаясь преследования, попросил убежища у ряда стран. В результате 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в России.