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Саакашвили предрёк Украине возможный голод из-за экономической катастрофы

По его словам, преодолеть кризис можно всего за сто дней.

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Фото © ТАСС / Yuliia Zozulia / Ukrinform via ZUMA Wire

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили предупредил о возможном наступлении голода в стране из-за экономической катастрофы.

Сейчас не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает буквально в некоторых случаях значительному числу украинских семей просто голод, — сказал Саакашвили в интервью журналисту Дмитрию Гордону на YouTube-канале.

По его словам, чтобы преодолеть тяжёлые времена, всем нужно усердно работать. Саакашвили отметил, что исправить ситуацию можно всего за 100 дней. При этом бывший президент Грузии не назвал никаких конкретных мер для этого.

Ранее Саакашвили заявил о возможном распаде Украины.

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