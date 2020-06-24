Саакашвили предрёк Украине возможный голод из-за экономической катастрофы

— Сейчас не надо делать вид, что нам ничего не угрожает. Угрожает буквально в некоторых случаях значительному числу украинских семей просто голод, — сказал Саакашвили в интервью журналисту Дмитрию Гордону на YouTube-канале .

По его словам, чтобы преодолеть тяжёлые времена, всем нужно усердно работать. Саакашвили отметил, что исправить ситуацию можно всего за 100 дней. При этом бывший президент Грузии не назвал никаких конкретных мер для этого.