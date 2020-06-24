"Баба рабочая, к президенту заведёшь — он подпрыгнет". Украинские депутаты оконфузились, вслух обсудив коллегу — видео

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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и депутат Верховной рады Украины Александр Корниенко во время заседания в Николаеве в крепких мужских выражениях обсудили свою коллегу Ирину Аллахвердиеву, не заметив, что у них остались включенными микрофоны. Запись фривольной беседы с нецензурными словечками попала на видео. Трансляцию мероприятия вёл портал "НикВести".

— Такая поддутая, конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг, not too much. В общем, она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Ну, ты к президенту её заведёшь, ты увидишь, он подпрыгнет, — поделился впечатлениями Корниенко.

Ирина Аллахвердиева. Фото © Facebook / Ирина Аллахвердиева

Арахамия согласился с однопартийцем и отметил, что у Аллахвердиевой "много энергии". И это лишь цензурные выражения, которыми обменялись политики.

Позже депутаты заявили, что скандальное видео — фейк и монтаж. Корниенко пояснил, что фразы вырваны из контекста. Сначала они с коллегой действительно обсудили красоту Ирины, но сказанное относится не к ней. Парламентарий принёс извинения за свою речь и добавил, что определённые слова могут ранить женщин.

— Отношения между нами всеми, независимо от статуса депутатов и пола, примерно одинаковые. Немного близко, немного иронично, но в любом случае это отношения людей, которые объединяются одной целью и составляют команду. Да, у нас есть специфика языка, которым мы общаемся друг с другом. А это наш внутрипартийный бизнес, — написал нардеп в "Фейсбуке".

Сама Аллахвердиева также опровергла слухи о "сенсационном видео" и подчеркнула, что это монтаж и происки политических оппонентов, которые не брезгуют подобными скандалами. Она добавила, что Корниенко и Арахамия уже позвонили ей и объяснили ситуацию.