Путин жестом ответил Лайфу на вопрос, понравился ли ему Парад Победы

По завершении Парада Победы президент России поблагодарил командующих различными родами войск за проведение торжества, а затем вместе с иностранными лидерами отправился в Александровский сад возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Проходя мимо трибун, глава государства жестом ответил на вопрос корреспондента Лайфа о том, понравился ли ему парад, подняв большой палец вверх.