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Путин жестом ответил Лайфу на вопрос, понравился ли ему Парад Победы

Торжественное мероприятие продолжалось 1 час 15 минут.

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По завершении Парада Победы президент России поблагодарил командующих различными родами войск за проведение торжества, а затем вместе с иностранными лидерами отправился в Александровский сад возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Проходя мимо трибун, глава государства жестом ответил на вопрос корреспондента Лайфа о том, понравился ли ему парад, подняв большой палец вверх.

Напомним, Парад продолжался 1 час 15 минут. По Красной площади прошли российские военнослужащие, а также расчёты из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Также в Параде приняли участие 234 единицы исторической, современной и перспективной военной техники, 75 воздушных судов пролетели в небе над центром Москвы.

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