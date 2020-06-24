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Регион
Опубликовано 24 июня 2020, 11:34
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Десантник Сергей Миронов стоя поприветствовал роты ВДВ во время Парада Победы

Политик носит звание старшего сержанта ВДВ в отставке.

Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов стоя поприветствовал военнослужащих Воздушно-десантных войск, когда они появились на Красной площади во время Парада Победы. Во время марша депутат поднял вверх кулак.

Сергей Миронов служил в Воздушно-десантных войсках до 1973 года в Литве и Азербайджане. Лидер "Справедливой России" носит звание старшего сержанта ВДВ в отставке. Политик каждый год отмечает День ВДВ, который приходится на 2 августа. Также он возглавляет наблюдательный совет общественного объединения "Союз десантников России".

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Как ранее сообщал Лайф, кроме ветеранов в торжественных мероприятиях сегодня по приглашению России примут участие главы десяти стран, в том числе и президент Белоруссии Александр Лукашенко, который прибыл на Красную площадь вместе со своими сыновьями.

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Сусанна Витвинская
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