Десантник Сергей Миронов стоя поприветствовал роты ВДВ во время Парада Победы
Политик носит звание старшего сержанта ВДВ в отставке.
Лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов стоя поприветствовал военнослужащих Воздушно-десантных войск, когда они появились на Красной площади во время Парада Победы. Во время марша депутат поднял вверх кулак.
Сергей Миронов служил в Воздушно-десантных войсках до 1973 года в Литве и Азербайджане. Лидер "Справедливой России" носит звание старшего сержанта ВДВ в отставке. Политик каждый год отмечает День ВДВ, который приходится на 2 августа. Также он возглавляет наблюдательный совет общественного объединения "Союз десантников России".
Как ранее сообщал Лайф, кроме ветеранов в торжественных мероприятиях сегодня по приглашению России примут участие главы десяти стран, в том числе и президент Белоруссии Александр Лукашенко, который прибыл на Красную площадь вместе со своими сыновьями.