Москвичи собираются на Воробьёвых горах в ожидании салюта Победы — видео

Большое число жителей столицы расположились на пересечении улицы Косыгина и проспекта Вернадского, оттуда запуск фейерверков будет видно лучше всего. Горожане приходят с детьми, посмотреть пиротехническое шоу собралась не только молодёжь, но и люди в возрасте.