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Москвичи собираются на Воробьёвых горах в ожидании салюта Победы — видео

Запуск пиротехники начнётся в 23:00 по московскому времени.

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Видео © LIFE

Москвичи собрались на смотровой площадке Воробьёвых гор в ожидании праздничного салюта Победы.

Большое число жителей столицы расположились на пересечении улицы Косыгина и проспекта Вернадского, оттуда запуск фейерверков будет видно лучше всего. Горожане приходят с детьми, посмотреть пиротехническое шоу собралась не только молодёжь, но и люди в возрасте.

Салют начнётся в 23:00 на Лужнецкой набережной и продлится 15 минут.

Ранее Лайф опубликовал видео парадов Победы по всей России: от Южно-Сахалинска до Кронштадта.

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