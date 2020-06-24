"Оборонительный, хороший". Ветераны поделились с Лайфом впечатлениями о Параде Победы — видео

Лайф пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны, принявшими участие в Параде Победы на Красной площади сегодня утром. Герои поделились мнением и впечатлениями о прошедшем мероприятии.
— Очень понравился парад. Парад оборонительный, хороший. Очень хорошо сделали, что соседей пригласили, молодцы. Это наши помощники, они на нас надеются, мы на них тоже надеемся, — рассказал ветеран войны Гареев Рифгат.
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Другой герой Великой Отечественной войны, Николай Ярко, говорит, что уже не в первый раз принимает участие в параде и даже сам маршировал по Красной площади. По его словам, всего непосредственным участником торжественного прохода военнослужащих он был восемь раз.
— Были молодые, было приятно. Ну, конечно, сейчас приятно посмотреть, как отточено. Отточено очень сильно. Смотришь: все такие ровненькие, — поделился впечатлениями герой войны.
Открыл торжественную часть Парада Победы президент России Владимир Путин. Он поприветствовал гостей праздника и выступил с речью. После этого на площадь вышли пешие колонны военнослужащих, которых было более 13 тысяч. Следом прошла военная техника, некоторые машины принимали участие в мероприятии впервые. Закончился парад традиционным пролётом самолётов и вертолётов.