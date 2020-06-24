Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата — видео

Президент России Владимир Путин после Парада Победы на Красной площади в Москве по традиции почтил память павших в Великой Отечественной войне, возложив цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.

Вместе с главой государства в Александровский сад направились иностранные лидеры, которые приехали на торжественное мероприятие, и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Они также отдали дань уважения погибшим воинам.

Как ранее сообщал Лайф, на Парад Победы приехали главы десяти стран: Сербии, Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Боснии и Герцеговины, Молдавии, Южной Осетии, Узбекистана и Таджикистана. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на Красную площадь вместе со своими сыновьями.