Путин и иностранные лидеры возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата — видео

Президент России Владимир Путин после Парада Победы на Красной площади в Москве по традиции почтил память павших в Великой Отечественной войне, возложив цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.
Вместе с главой государства в Александровский сад направились иностранные лидеры, которые приехали на торжественное мероприятие, и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Они также отдали дань уважения погибшим воинам.
Как ранее сообщал Лайф, на Парад Победы приехали главы десяти стран: Сербии, Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Боснии и Герцеговины, Молдавии, Южной Осетии, Узбекистана и Таджикистана. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на Красную площадь вместе со своими сыновьями.
Владимир Путин каждый год 9 Мая возлагает венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Традиционно эта церемония проходит после Парада Победы на Красной площади. Президент в этом году уже несколько раз побывал у мемориала возле стен Кремля. Он возложил венок в День памяти и скорби 22 июня и 9 Мая.
Парад Победы в Москве — 2020
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