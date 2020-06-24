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От Южно-Сахалинска до Кронштадта. Лайф публикует видео Парадов Победы в городах России

Первыми торжественные марши сегодня провели военнослужащие на Дальнем Востоке.

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Свыше 64 тысяч военнослужащих, почти 2,5 тысячи единиц бронетехники, автомобилей и летательных аппаратов, а также 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения были задействованы в праздничном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные марши прошли в большинстве городов страны, география праздника — от Дальнего Востока до Калининградской области. Лайф заснял особенности проведения парадов в некоторых городах России.

Самый масштабный Парад Победы, помимо московского, состоялся в Санкт-Петербурге. Гости и зрители мероприятия увидели не только проход подразделений военнослужащих и военной техники, но и любовались авиационной частью. В Новокузнецке на параде была представлена восстановленная техника времён Великой Отечественной войны: танки Т-34 и легендарные артиллерийские системы "Катюша". Стойкостью отличились участники парада в Хабаровске, которые прошли торжественным маршем, несмотря на дождь.

Ранее Лайф публиковал курьёзное видео с Парада Победы в Калининграде, где военнослужащая потеряла туфлю во время марша, но продолжила шествие босиком.

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