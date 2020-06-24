Президент Киргизии пропустил Парад Победы в Москве из-за CoViD-19 у членов его делегации

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков вынужден был отказаться от участия в Параде Победы, который состоялся сегодня на Красной площади в Москве. В его делегации выявили два случая коронавируса. Глава государства принял решение вернуться в Бишкек.
— Президент со своей командой возвращается из Москвы в Бишкек. Сам президент в порядке, — передаёт ТАСС сообщение Посольства Киргизии в Москве.
Там отметили, что в диппредставительстве введут дополнительные санитарно-эпидемические меры в связи с этой ситуацией. А Жээнбеков и члены его делегации по приезде в Бишкек отправятся на самоизоляцию. Предположительно, в режиме карантина они пробудут три дня до получения своих результатов анализов на коронавирус.
Коронавирус выявили у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и сотрудника службы охраны Жээнбекова. Они отправятся на 14-дневную самоизоляцию.
Во вторник Жээнбеков прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ранее пресс-служба главы киргизского государства сообщила, что члены делегации и сопровождающие лица Жээнбекова по прилёте в Москву сдали тест на коронавирус.
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Как ранее сообщал Лайф, на Парад Победы приехали также главы Сербии, Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Боснии и Герцеговины, Молдавии, Южной Осетии, Узбекистана и Таджикистана. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на Красную площадь вместе со своими сыновьями.