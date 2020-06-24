НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Командир "Стрижей" приземлился в подмосковной Кубинке под восторженные крики зрителей — видео

Авиагруппа сегодня принимала участие в Параде Победы на Красной площади.

213

Видео © LIFE SHOT

На аэродром в подмосковной Кубинке вернулись пилотажные группы "Стрижи" и "Русские витязи", которые принимали участие в Параде Победы на Красной площади. Боевые машины встретили десятки восторженных зрителей, а командир "Стрижей" на истребителе МиГ-29 выполнил эффектный вираж при заходе на посадку.

Всего над Красной площадью пролетело 75 единиц воздушной техники. Традиционно открыло парад звено вертолётов во главе с транспортником Ми-26, а замыкающая группа штурмовиков Су-25 нарисовала в небе российский триколор.

Выбор редакции

Loading...