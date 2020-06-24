Командир "Стрижей" приземлился в подмосковной Кубинке под восторженные крики зрителей — видео

На аэродром в подмосковной Кубинке вернулись пилотажные группы "Стрижи" и "Русские витязи", которые принимали участие в Параде Победы на Красной площади. Боевые машины встретили десятки восторженных зрителей, а командир "Стрижей" на истребителе МиГ-29 выполнил эффектный вираж при заходе на посадку.