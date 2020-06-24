Президент Белоруссии Александр Лукашенко после Парада Победы на Красной площади в Москве успел пообщаться с гостями торжественного мероприятия и пожелать им здоровья. В ходе короткого разговора с неизвестным с трибуны белорусский лидер расчувствовался и сделал неожиданное признание.
— Спасибо, что приехали, друзья. Спасибо! — выкрикнул кто-то с трибун лидерам иностранных государств.
— В столицу Родины приехали! Победим, выстоим, не болейте! — ответил на это Лукашенко.
Как ранее сообщал Лайф, на Парад Победы приехали главы десяти стран: Сербии, Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Боснии и Герцеговины, Молдавии, Южной Осетии, Узбекистана и Таджикистана. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на Красную площадь вместе со своими сыновьями.
После Парада Победы на Красной площади президент России Владимир Путин вместе с лидерами иностранных государств по традиции почтил память павших в Великой Отечественной войне, возложив цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.
Парад Победы в Москве — 2020
Командир "Стрижей" приземлился в подмосковной Кубинке под восторженные крики зрителей — видео
сегодня в 10:51
"В столицу Родины приехали!" Лукашенко расчувствовался и сделал неожиданное признание после парада в Москве
сегодня в 09:33
"Это самое особенное!" Эмир Кустурица признался Лайфу, что был счастлив стать гостем на Параде Победы
сегодня в 09:27