"В столицу Родины приехали!" Лукашенко расчувствовался и сделал неожиданное признание после парада в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после Парада Победы на Красной площади в Москве успел пообщаться с гостями торжественного мероприятия и пожелать им здоровья. В ходе короткого разговора с неизвестным с трибуны белорусский лидер расчувствовался и сделал неожиданное признание.

— Спасибо, что приехали, друзья. Спасибо! — выкрикнул кто-то с трибун лидерам иностранных государств.

— В столицу Родины приехали! Победим, выстоим, не болейте! — ответил на это Лукашенко.

Как ранее сообщал Лайф, на Парад Победы приехали главы десяти стран: Сербии, Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Боснии и Герцеговины, Молдавии, Южной Осетии, Узбекистана и Таджикистана. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на Красную площадь вместе со своими сыновьями.