"Это самое особенное!" Эмир Кустурица признался Лайфу, что был счастлив стать гостем на Параде Победы

Прославленный сербский режиссёр Эмир Кустурица присутствовал на Параде Победы на Красной площади в Москве и поделился впечатлениями от увиденного с корреспондентом Лайфа. По его словам, торжественное шествие колонн военнослужащих и техники ему очень понравилось.