НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

"Это самое особенное!" Эмир Кустурица признался Лайфу, что был счастлив стать гостем на Параде Победы

Знаменитый кинодеятель прибыл на мероприятие по личному приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу.

1364

Прославленный сербский режиссёр Эмир Кустурица присутствовал на Параде Победы на Красной площади в Москве и поделился впечатлениями от увиденного с корреспондентом Лайфа. По его словам, торжественное шествие колонн военнослужащих и техники ему очень понравилось.

Очень (понравился Парад Победы. Прим. Лайфа). Особенно то, что я здесь. Это самое особенное, — заявил режиссёр.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин жестом ответил Лайфу на вопрос, понравился ли ему Парад Победы. После мероприятия глава государства вместе с иностранными лидерами возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.

Выбор редакции

Loading...