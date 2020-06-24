"Это самое особенное!" Эмир Кустурица признался Лайфу, что был счастлив стать гостем на Параде Победы

Прославленный сербский режиссёр Эмир Кустурица присутствовал на Параде Победы на Красной площади в Москве и поделился впечатлениями от увиденного с корреспондентом Лайфа. По его словам, торжественное шествие колонн военнослужащих и техники ему очень понравилось.
— Очень (понравился Парад Победы. — Прим. Лайфа). Особенно то, что я здесь. Это самое особенное, — заявил режиссёр.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин жестом ответил Лайфу на вопрос, понравился ли ему Парад Победы. После мероприятия глава государства вместе с иностранными лидерами возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.
Парад Победы в Москве — 2020
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