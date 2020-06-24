Калининградская "Золушка" потеряла туфлю на параде и продолжила маршировать босиком — видео

Во время Парада Победы в Калининграде одна из участниц пешей колонны потеряла туфлю. Девушка не растерялась, не сбила строй и продолжила маршировать с босой ногой. Как стало известно Лайфу, начальство уже пообещало поощрить местную "Золушку".

В Москве же Парад Победы прошёл без инцидентов. Пешие колонны из более чем 13 тысяч военнослужащих промаршировали по Красной площади в сопровождении военной техники и авиации. Пронаблюдали за этим президент России Владимир Путин, который открывал парад, лидеры десяти иностранных государств, а также десятки ветеранов Великой Отечественной войны.