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Калининградская "Золушка" потеряла туфлю на параде и продолжила маршировать босиком — видео

В командовании особо отметили этот случай и пообещали поощрить девушку.

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Видео с парада Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Во время Парада Победы в Калининграде одна из участниц пешей колонны потеряла туфлю. Девушка не растерялась, не сбила строй и продолжила маршировать с босой ногой. Как стало известно Лайфу, начальство уже пообещало поощрить местную "Золушку".

В Москве же Парад Победы прошёл без инцидентов. Пешие колонны из более чем 13 тысяч военнослужащих промаршировали по Красной площади в сопровождении военной техники и авиации. Пронаблюдали за этим президент России Владимир Путин, который открывал парад, лидеры десяти иностранных государств, а также десятки ветеранов Великой Отечественной войны.

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