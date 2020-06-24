Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса

Полное излечение от коронавируса не гарантирует восстановления здоровья. А последствия заболевания могут проявляться долгое время, возможно, даже всю жизнь. К такому мнению пришли специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании, сообщает издание The Daily Telegraph.

Как отмечает руководитель британского центра по восстановлению от CoViD-19 доктор Хилари Флойд, их специалисты установили шокирующее число случаев, когда полностью выздоровевшие от коронавируса люди среднего возраста продолжали страдать от нетрудоспособности и хронической усталости. Кроме того, у такой группы людей повышенный шанс развития болезни Альцгеймера.

Согласно статистике британской службы здравоохранения, у каждого третьего пациента повышенный риск развития фиброза лёгких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения. Около 70 процентов переболевших коронавирусом могут приобрести бредовое расстройство. А у 10 процентов переболевших британцев выявляли острое поражение сердца.

В то же время, по словам профессора Питера Опеншоу, в большинстве случаев можно говорить о полном восстановлении здоровья после коронавируса. Однако в среднем на это потребуется около года, даже если активная фаза болезни уже отступила и нет никаких симптомов.