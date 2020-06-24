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Число новых случаев CoViD-19 в Москве достигло минимума с 9 апреля

Максимальное количество заражённых за сутки в столице было зафиксировано 7 мая — 6703 человека.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

В Москве за последние сутки коронавирус подтвердился у 811 человек, общее число заболевших достигло 216 906. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, прирост выявленных случаев в столице достиг минимума начиная с 9 апреля. А число выздоровевших вновь больше числа заражённых — 2020 человек. Общее число вылечившихся достигло 141 268.

Максимальное число заболевших в Москве было зафиксировано 7 мая — 6703. С 24 мая в столице количество заражённых стабильно менее трёх тысяч человек в сутки, с 9 июня — менее двух тысяч, а с 17 июня — около тысячи.

Напомним, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране уже идёт на убыль. Но, несмотря на положительную динамику, он призвал соотечественников соблюдать все меры предосторожности.

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