Число новых случаев CoViD-19 в Москве достигло минимума с 9 апреля

В Москве за последние сутки коронавирус подтвердился у 811 человек, общее число заболевших достигло 216 906. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, прирост выявленных случаев в столице достиг минимума начиная с 9 апреля. А число выздоровевших вновь больше числа заражённых — 2020 человек. Общее число вылечившихся достигло 141 268.

Максимальное число заболевших в Москве было зафиксировано 7 мая — 6703. С 24 мая в столице количество заражённых стабильно менее трёх тысяч человек в сутки, с 9 июня — менее двух тысяч, а с 17 июня — около тысячи.