Мурашко: Всплеск заражения коронавирусом в России уже идёт на убыль

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране уже идёт на убыль. Несмотря на положительную динамику, он призвал соотечественников соблюдать все меры предосторожности.

— Всплеск в России уже идёт на убыль, и в первую очередь в Москве, регионы как бы с опозданием недели на три. Мы видим, что часть регионов уже прошла, часть ещё нет. У нас четыре основных региона, которые ещё остаются на высоком уровне заболеваемости, — отметил глава Минздрава.

Он уточнил, что в Москве уровень популяционного иммунитета растёт, вследствие чего снижается заболеваемость. Мурашко вместе с тем призвал помнить, что переболевшим следует соблюдать меры предосторожности. По оценке министра, ситуация с коронавирусом в мире "будет зависеть от того, какой иммунитет, какое распространение пойдёт".