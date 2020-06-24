Девушка потеряла голос на два месяца, а когда заговорила, даже врачи были в шоке от её речи

Этот опыт был изнурительным и совершенно ошеломляющим. Изменился не только мой акцент. Теперь я говорю и думаю не так, как раньше, и не могу строить предложения, как раньше. <...> Мой папа сказал, что я больше не похожа на себя. <...> Мне всего 31 год, и я шокирована тем, как сильно изменилась моя жизнь за несколько месяцев

Эмили Иган