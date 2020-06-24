Девушка потеряла голос на два месяца, а когда заговорила, даже врачи были в шоке от её речи

В январе у 31-летней сотрудницы детского дома Эмили Иган из Эссекса, Англия, внезапно начались головные боли. Мучения продолжались две недели, а затем пришла новая беда. Речь девушки стала невнятной и спутанной, что заставило врачей заподозрить у неё инсульт, пишет Unilad. Однако тесты показали отрицательный результат. И медики остались окончательно сбиты с толку, когда британка потеряла способность говорить.
Фото © Twitter / GetNewsd, Facebook / Emilie Egan
Шокированной Эмили пришлось общаться с помощью телефона и жестов. Она никак не могла привыкнуть к таким переменам и чувствовала себя другим человеком. Тогда невролог, видя стрессовое состояние пациентки, предложил ей согласиться на поездку в Таиланд, которую девушка со своим бойфрендом запланировала ещё до загадочного происшествия. И случилось маленькое чудо: через пять дней отпуска британка начала говорить.
Фото © Twitter / buzzdotie
Однако её поджидал новый страшный сюрприз. Английский, на котором говорила Эмили, претерпел сильные изменения. У девушки появилось сразу несколько акцентов: польский, французский, итальянский, а когда она сильно волнуется, возникает ещё и русский. По возвращении на родину ей поставили диагноз: синдром иностранного акцента. Однако что вызвало это редкое неврологическое заболевание, медики так и не определили. А потом у британки оказалась парализована рука. Эмили пытается не падать духом и надеется, что ей удастся преодолеть этот тяжёлый период.
Этот опыт был изнурительным и совершенно ошеломляющим. Изменился не только мой акцент. Теперь я говорю и думаю не так, как раньше, и не могу строить предложения, как раньше. <...> Мой папа сказал, что я больше не похожа на себя. <...> Мне всего 31 год, и я шокирована тем, как сильно изменилась моя жизнь за несколько месяцев
Эмили Иган
WOW-news
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