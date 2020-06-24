На необычную блогершу из Киева, Украина, Настю Покрищук в "Инстаграме" подписано 148 тыс. человек. Такой славы девушке удалось добиться благодаря своей нестандартной внешности
Также не помешал и тот факт, что девушка принимала участие в четвёртом сезоне украинского шоу "Из пацанки в барышню", хотя и выбыла на первом этапе. Педагоги посчитали, что Настя пришла в проект лишь для самопиара
Раньше девушка считала себя жуткой уродиной, поэтому, решив все исправить, начала копить деньги на уколы красоты. А когда средств хватило — увеличила губы и скулы
Этот процесс занял много времени, ведь уколы делаются постоянно и каждый стоит сто евро (около 7,8 тысяч рублей). А девушке, на тот момент работавшей продавцом, платили немного, пишет "КП в Украине"
Сейчас Настю собственная внешность устраивает, хотя ей бы хотелось ещё увеличить грудь. Но пластические операции стоят куда дороже, чем уколы, поэтому блогерша пока собирает средства
WOW-girls
Блогерша из Киева сделала себя настолько "красивой", что её губы и скулы вызывают у подписчиков страх
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