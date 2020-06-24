"Видела коридор, по которому лечу". Ангелина Вовк сообщила о пережитой клинической смерти

Народная артистка России Ангелина Вовк сообщила, что пережила клиническую смерть из-за внематочной беременности.

— Врачи были вынуждены делать надрез в области живота без наркоза. За мою жизнь боролись месяца два. Каждый день я была на грани жизни и смерти, — сказала Вовк в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия-1".

77-летняя актриса не уточнила, когда именно произошёл инцидент, лишь добавив, что это случилось на съёмках "Голубого огонька" и в этот период она была замужем за первым супругом Геннадием Чертовым. Их брак длился с 1966 по 1982 год.

— Я мучилась очень серьёзно, и вдруг мне стало так хорошо, — отметила она.

По словам Вовк, она перестала чувствовать боль и видела впереди "коридор, по которому летит". В этот миг до неё донеслись крики мамы и врача, после чего актриса очнулась.