Деятели искусства обвинили Голливуд в восхвалении полиции и сохранении "культа белой расы"

Деятели искусства написали обвинительное письмо в адрес Голливуда, который, по их мнению, сохраняет "культ превосходства белой расы" и восхваляет полицию. Об этом сообщает портал Variety. Авторами текста стали актёр Кендрик Сэпмсон, актриса Тесса Томпсон и активисты Патрисса Каллорс и Мелина Абдулла. Они просят сделать ещё больший вклад в афроамериканское сообщество и перестать идеализировать сотрудников правопорядка.

Под письмом свои подписи оставили более 300 деятелей культуры, включая Чедвига Боузмана, Энтони Маки, Билли Портер, Идриса Эльбы, Виолы Дэвис, Октавии Спенсер и других.

По мнению авторов, именно Голливуд и другие медиа искажают образ правовой системы и идеализируют жестокость и коррумпированность полиции, что даёт тяжёлые последствия для темнокожих.

Из-за влияния индустрии развлечений на общество расизм, дискриминация и другие проявления расовой нетерпимости влияют на жизнь темнокожих по всему миру, отмечается в письме.

— Докажите, что жизни темнокожих имеют значение для Голливуда, предпринимая смелые шаги, направленные на то, чтобы защитить жизни афроамериканцев и инвестировать в них, — сказано в документе.