В Гидрометцентре предупредили о повышенном солнечном излучении в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшие 10 дней в европейской части России, на юге страны и в Сибири будет отмечаться высокий и очень высокий индекс ультрафиолетового излучения (УФ-индекс). Метеоролог призвал россиян внимательнее отнестись к данному факту, не находиться длительное время на солнце, чтобы избежать чрезмерного облучения.

Как подчеркнул специалист, в настоящее время солнце максимально энергетически насыщенно, так как из-за периода солнцестояния находится на минимальной высоте от Земли. Кроме того, повышают УФ-индекс и сухой воздух, отсутствие пыли, влаги, облаков.

— Индекс рассчитывается исходя из нескольких соображений, и подсчитать его сложно. Он у нас (на сайте Гидрометцентра. — Прим. Лайфа) представлен с учётом расчёта облачности, а также в случае если облаков нет. Это очень важная характеристика, и все ведущие метеорологические службы выпускают такой прогноз, потому что этот индекс очень важен для здоровья человека, — заявил РИА "Новости" синоптик.