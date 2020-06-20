Муж каждый день писал стихи жене, оставляя их под подушкой, и не перестал даже после её смерти

Эта романтичная история началась в 1971 году, когда Питер Гордон и Эллисон Кинг встретились на подмостках театра в Эдинбурге, Шотландия. Тогда паре не удалось толком пообщаться, но спустя два года шанс предоставился снова — уже во время другой постановки, где актёрам пришлось играть мужа и жену. А меньше чем через год Эллисон и Питер стали супругами уже в реальной жизни, пишет Bored Panda.

Фото © Facebook / A Love In Verse

Несмотря на постоянные разъезды и гастроли, пара умудрилась пронести свою любовь сквозь долгие годы. В 70-х у супругов появились две дочери — Кэсси и Энн, а после Питер придумал новое хобби. Почти каждый день он сочинял новое стихотворение, посвящённое жене, и оставлял его под её подушкой. Видеть каждое утро счастливое лицо Эллисон ему не надоедало, поэтому эта привычка продлилась 25 лет. Но в 2014 году семью ждало ужасное известие: у Эллисон обнаружили рак лёгких.

Фото © Facebook / A Love In Verse

Она сражалась с болезнью, не теряя любви к жизни и продолжая выступать в театре. В 2015-м между курсами химиотерапии она в последний раз вышла на сцену с Питером, и в следующем году её не стало. Любящий муж не перестал писать стихи, раскрывая в них не только любовь к жене, но и боль от разлуки. И дочери — Кэсси Девис и Анна Джордан — решили создать сайт, куда отобрали 340 лучших стихотворений папы, перебрав более 8,5 тысячи.

Фото © Facebook / A Love In Verse