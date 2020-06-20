Тройняшки настолько одинаковые, что их совместные фото взрывают людям мозг, ведь отличить невозможно

Сэм, Фэй и Мел ван Вели из Неймегена вот уже 18 лет пытаются жить вместе и не путать хотя бы себя друг с другом. Для этого у девушек есть свои правила. К примеру, хоть они и одеваются всегда в одном стиле, но одинаковых цветов избегают. А чтобы всегда выглядеть гармонично, они уже давно договорились согласовывать друг с другом любые масштабные перемены во внешности и имидже.

Фото © Instagram / triceplets

Красотки активно занимаются спортом, и их тренер уже научился их различать. Правда, пока только по технике выполнения упражнений. Единственное явное отличие — это небольшой шрам под глазом Фэй. Однако издали его заметить сложно, чем девушки активно пользовались. В школьные годы они часто шутили над одноклассниками и учителями, подменяя друг друга на уроках.

Фото © Instagram / triceplets

А когда пришло время выпускного в прошлом году, девушки и вовсе пришли все втроём в одинаковых платьях, не оставляя друзьям и шанса узнать, кто из них кто.

Для выпускного вечера в апреле прошлого года мы перемерили где-то 40–50 платьев, но только одно выглядело на нас хорошо. Поэтому мы решили надеть одно и то же, чтобы в последний раз подшутить над друзьями и учителями. Мы сделали одинаковые причёски и макияж и из-за этого даже друг друга путали. Я подошла к Мел и подумала, что это Фэй, а потом наоборот. Было очень весело Сэм ван Вели

Фото © Instagram / triceplets