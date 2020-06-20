10 известных пар в фильмах, чья настоящая разница в возрасте вас изрядно удивит

На "фабрике грёз" знают, как пустить пыль в глаза. Порой 30-летним актёрам приходится исполнять роли школьников и учителей в одном и том же фильме, а зрители даже не обращают на это внимания. Самые яркие примеры приводит Insider.

Во время съёмок в фильме "Ещё одна история о Золушке" Селене Гомес было 16 лет, а её партнёру по площадке Дрю Сили — 26, но оба актёра сыграли влюблённых друг в друга старшеклассников

Кадр из фильма "Ещё одна история о Золушке" © "Кинопоиск"

В фильме "Реальная любовь" Кира Найтли сыграла взрослую девушку, а Томас Броди-Сангстер — мальчика, хотя разница в возрасте между актёрами составляет всего 5 лет: на момент премьеры Найтли было 18 лет, а Броди-Сангстеру — 13

Кадры из фильма "Реальная любовь" © "Кинопоиск"

В фильме Вуди Аллена "Магия лунного света" Колин Ферт играет возлюбленного героини в исполнении Эммы Стоун. При этом в реальной жизни Ферт годится Стоун в отцы: он старше её на 28 лет. В год выхода фильма на экраны им было 53 года и 25 лет соответственно

Кадр из фильма "Магия лунного света" © "Кинопоиск"

В фильме "Дрянные девчонки" мать героини Рэйчел Макадамс сыграла актриса Эми Полер, которая всего на семь лет старше своей экранной дочери. На тот момент Макадамс было 25 лет, а Полер — 32

Кадры из фильма "Дрянные девчонки" © "Кинопоиск"

Анджелина Джоли сыграла мать Александра Македонского в исторической драме Оливера Стоуна. На тот момент актрисе было 29 лет. Мало кто знает, что Колин Фаррелл, исполнивший роль её сына, всего на год младше своей "мамы"

Кадр из фильма "Александр" © "Кинопоиск"

58-летний Шон Коннери исполнил роль отца главного героя фильма "Индиана Джонс и последний крестовый поход", которого сыграл 46-летний Харрисон Форд

Кадр из фильма "Индиана Джонс и последний крестовый поход" © "Кинопоиск"

Актриса Салли Филд всего на 10 лет старше Тома Хэнкса, но это не помешало ей сыграть роль его матери в фильме "Форрест Гамп"

Кадр из фильма "Форрест Гамп" © "Кинопоиск"

"Отец" Орландо Блума в трилогии "Хоббит" на самом деле младше его на два года: актёр Ли Пейс, исполнивший эту роль, родился в 1979 году, а Блум — в 1977-м

Кадры из фильма "Хоббит: Пустошь Смауга" © "Кинопоиск"

Певица Шер всего на три года старше Мерил Стрип, но легко примерила на себя образ её матери в фильме Mamma Mia! — 2

Кадр из видео © YouTube / Universal Pictures. Кадр из фильма Mamma Mia! — 2 / "Кинопоиск"

Актрисе Сисси Спейсек было 26 лет, когда она исполнила роль 16-летней школьницы в культовом фильме ужасов "Кэрри", снятом по одноимённому роману Стивена Кинга. Её учительницу сыграла Бетти Бакли, которая на тот момент была всего на три года старше Спейсек