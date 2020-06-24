7 актёров, которые ради роли согласились изуродовать себя до неузнаваемости

Гвинет Пэлтроу, "Любовь зла"

Фото © "Кинопоиск"

Съёмки были построены таким образом, чтобы актриса сыграла героиню с лишним весом за несколько дней. Но не всё шло по плану, и Пэлтроу приходилось стойко терпеть невыносимую жару. Тем не менее образ Розмэри в исполнении Гвинет Пэлтроу — шедевр голливудских гримёров.

Кристиан Бэйл, "Афера по-американски"

Фото © "Кинопоиск"

Бэйл — один из самых разносторонних актёров Голливуда. Он готов к любым экспериментам. Иногда он худеет на десятки килограммов, а иногда бешено набирает вес. В "Афере" он сыграл Ирвинга Розенфельда (прототип — Мелвин Уайнберг). Для этого ему пришлось есть много пончиков и чизбургеров. В итоге вес актёра превысил 100 килограммов.

Мэттью МакКонахи, "Золото"

Фото © "Кинопоиск"

Для этой роли МакКонахи набрал 20 килограммов и побрился налысо. Перед этим он очень сильно похудел для роли в "Далласском клубе покупателей". Также ему пришлось носить протезы, изменяющие форму зубов.

Шарлиз Терон, "Монстр"

Фото © "Кинопоиск"

Для роли в "Монстре" Терон набрала 22 килограмма и позволила делать с её лицом что угодно. В результате даже самые преданные фанаты были шокированы преображением. Секс-символ Голливуда превратилась в непривлекательную, побитую жизнью девушку. После съёмок Шарлиз было очень трудно сбросить лишний вес, и ей пришлось бороться с депрессией.

Том Круз, "Солдаты неудачи"

Фото © "Кинопоиск" / Instagram / tomcruise

Режиссёр фильма Бен Стиллер (он же сыграл главную роль) возлагал большие надежды на Круза. Но он решил показать его с другой стороны. Том сыграл идиота, причём лысого. В то время актёр уже начал сходить с пьедестала самых востребованных голливудских звёзд. Но после выхода фильма "Солдаты неудачи" его карьера вышла на новый виток.

Анджелина Джоли, "Прерванная жизнь"

Фото © "Кинопоиск"

Для роли безбашенной пациентки сумасшедшего дома Анджелина Джоли пожертвовала своей красотой. Но даже профессиональным гримёрам не удалось замаскировать её сексуальность. Мешки под глазами (хоть и смотрятся не очень привлекательно) придают Джоли вид вульгарной женщины. Впрочем, мало кого из мужчин в мире такой образ отпугнёт.

Джеймс Франко, "Отвязные каникулы"

Фото © "Кинопоиск"