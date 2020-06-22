Знаменитости в соцсетях заставляют простых смертных испытывать недовольство собственной внешностью, которая по всем параметрам проигрывает звёздной идеальности
Фото © Naniibananii и ZapatosDeMarca
Но пластическая хирургия, даже самая простая, зачастую слишком дорога или невозможна по физическим показателям. Но что всегда спасёт ситуацию? Фотошоп!
Фото © CyberSpaceFetus и gritch_123
Тем более что многие приложения встраивают редакторы и фильтры, которые помогают изменить фото так, как угодно пользователю. Причём под виртуальный нож идут и фигура, и лица
Фото © madohara и Elisa-Allin-666
Но не у всех хватает опыта и умений, чтобы изменить себя так, как это изначально задумывалось, и тогда получаются настоящие произведения искусства
Фото © Unity__Newbie и Unknown_Gamer944
При взгляде на которые трудно представить, что кто-то серьёзно выставил это в Интернет. Но Сеть всё помнит, поэтому Bored Panda отобрала самые страшные случаи фейлов с фотошопом
Фото © matty111222 и moclen
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Эти люди настолько зависимы от фотошопа, что необходима помощь специалистов: 10 примеров за гранью
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