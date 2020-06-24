Путин вручил государственные премии в Кремле

Президент России Владимир Путин вручил государственные премии в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за 2019 год. Церемония награждения прошла в Екатерининском зале Первого корпуса Кремля, это первое подобное мероприятие с момента начала эпидемии коронавируса в РФ.

Лауреатами государственных премий в области литературы и искусства стали директор музея-усадьбы С.В. Рахманинова "Ивановка" Александр Ермаков, писатель и литературовед Валентин Курбатов, а также директор Иркутского регионального центра русского языка, фольклора и этнографии Галина Медведева.

За изучение культурного наследия народов Арктики госпремия в области науки и технологий за 2019 год присуждена директору Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН Андрею Головнёву. В этой же категории за вклад в развитие мировой индустрии углеродных нанотрубок госпремией награждены учёные Института теплофизики имени С.С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН Михаил Предтеченский, Дмитрий Маркович и Владимир Меледин. За создание лекарств для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний премией отмечен труд гендиректора компании "Биокад" Дмитрия Морозова, биологов Андрея Улитина и Татьяны Черновской.

Лауреатами госпремии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности стали композитор Давид Тухманов и главный врач столичной ГКБ № 15 имени О.М. Филатова Валерий Вечорко. За выдающийся вклад в области правозащитной деятельности награду получила председатель совета Союза семей военнослужащих России Мария Большакова. Госпремией также был отмечен народный артист России Константин Хабенский за выдающиеся достижения в сфере благотворительной деятельности.