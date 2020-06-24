"Коронавирус опасен и для крокодилов!" Ургант высмеял Кокорина за кожаную маску

Российский телеведущий Иван Ургант в эфире своей программы высмеял нападающего футбольного клуба "Сочи" Александра Кокорина за его фото в защитной маске из крокодиловой кожи, которая обошлась спортсмену в 30 тысяч рублей.

— Мы делаем вывод, что коронавирус опасен не только для людей, но и для крокодилов, — пошутил Ургант.

После этих слов коллега ведущего Дмитрий Хрусталёв попытался заступиться за Кокорина и в шутку отметил, что футболист использует защитные маски правильно, меняя их каждые два часа.