"Коронавирус опасен и для крокодилов!" Ургант высмеял Кокорина за кожаную маску

Российский телеведущий Иван Ургант в эфире своей программы высмеял нападающего футбольного клуба "Сочи" Александра Кокорина за его фото в защитной маске из крокодиловой кожи, которая обошлась спортсмену в 30 тысяч рублей.
— Мы делаем вывод, что коронавирус опасен не только для людей, но и для крокодилов, — пошутил Ургант.
После этих слов коллега ведущего Дмитрий Хрусталёв попытался заступиться за Кокорина и в шутку отметил, что футболист использует защитные маски правильно, меняя их каждые два часа.
Как ранее сообщал Лайф, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не явились на рассмотрение жалобы их собственного приговора. Причиной тому стало возобновление РПЛ, из-за чего спортсмены до конца сезона не могут покинуть свои команды, готовятся к играм и проходят необходимые анализы на коронавирус.