Путин произнёс тост в честь ветеранов на приёме для иностранных лидеров в Кремле

Президент РФ Владимир Путин произнёс тост в честь ветеранов на приёме для иностранных лидеров, которые приехали в Москву для участия в параде в ознаменование 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что праздник с каждым годом становится ещё более ярким, пронзительным и обрастает новыми традициями.

— Позвольте предложить тост за наших ветеранов, за наше единение, за наши победы в прошлом и в будущем! — сказал глава государства.