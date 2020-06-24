Путин произнёс тост в честь ветеранов на приёме для иностранных лидеров в Кремле

Президент РФ Владимир Путин произнёс тост в честь ветеранов на приёме для иностранных лидеров, которые приехали в Москву для участия в параде в ознаменование 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что праздник с каждым годом становится ещё более ярким, пронзительным и обрастает новыми традициями.
— Позвольте предложить тост за наших ветеранов, за наше единение, за наши победы в прошлом и в будущем! — сказал глава государства.
Он поблагодарил иностранных коллег за приезд в Москву. Путин уверен, что военные парады на Красной площади в честь юбилеев Победы рождают особые чувства. Президент добавил, что все организаторы и военнослужащие старались от души.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин жестом ответил Лайфу на вопрос, понравился ли ему Парад Победы. После мероприятия глава государства вместе с иностранными лидерами возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.