"Они его потчевали". Охлобыстин рассказал о последнем разговоре с Ефремовым и его пьющем окружении

Близкий друг Михаила Ефремова актёр Иван Охлобыстин рассказал, что основательно пообщался с артистом за неделю до смертельного ДТП. Тогда он передал Ефремову пьесу "Пар", в которой актёр должен был принять участие. А потом Охлобыстин уехал на дачу.

— Сейчас он терзает себя. Нам не дают общаться, только через жену получается, — передаёт Starhit его слова.

По его словам, самое близкое окружение Ефремова — это люди непьющие. В том числе и он. За 30 лет знакомства с актёром он ни разу с ним не напивался. Что касается людей из театра и тех, кто только недавно появился в жизни Ефремова, — там всё наоборот.

— А вот что касается театра, тех людей, которых мы не знаем, новообретённых знакомых, — они его потчевали. Да вся страна потчевала, — добавил артист.