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Елена Летучая рассказала про безопасность на участках для голосования по конституции

Каждый участник процесса получит индивидуальный набор безопасности.

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Телеведущая Елена Летучая рассказала о безопасности голосования по поправкам в Конституцию РФ на участках. Выпуск опубликовали на YouTube.

В сюжете глава ЦИК России Элла Памфилова напомнила, что голосование начнётся за шесть дней до основного дня — 1 июля. То есть изъявить свою волю россияне смогут с 25 июня. По словам Памфиловой, каждому участнику голосования выдадут индивидуальный набор, в который входят маска, перчатки и ручка. Так можно максимально снизить риск заражения коронавирусом.

На входе в помещение у россиян проверят температуру. Паспорт они могут не передавать члену ЦИК, а показать дистанционно, приспустив маску. Участки голосования будут размечены таким образом, чтобы люди держали дистанцию в 1,5 метра друг от друга. В помещениях будут дезинфицирующие коврики, также установят оборудование для очистки воздуха.

Напомним, что проведение общероссийского голосования по поправкам в конституцию назначено на 1 июля. Как и было заявлено ранее, этот день станет выходным. Роспотребнадзор дал рекомендации для проведения процедуры волеизъявления. Ранее Центризбирком показал, как будет проходить голосование по поправкам, а СМИ опубликовали образец бюллетеня. Документ будет содержать всего лишь один вопрос и два варианта ответа.

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