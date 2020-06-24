Елена Летучая рассказала про безопасность на участках для голосования по конституции

Телеведущая Елена Летучая рассказала о безопасности голосования по поправкам в Конституцию РФ на участках. Выпуск опубликовали на YouTube.

В сюжете глава ЦИК России Элла Памфилова напомнила, что голосование начнётся за шесть дней до основного дня — 1 июля. То есть изъявить свою волю россияне смогут с 25 июня. По словам Памфиловой, каждому участнику голосования выдадут индивидуальный набор, в который входят маска, перчатки и ручка. Так можно максимально снизить риск заражения коронавирусом.

На входе в помещение у россиян проверят температуру. Паспорт они могут не передавать члену ЦИК, а показать дистанционно, приспустив маску. Участки голосования будут размечены таким образом, чтобы люди держали дистанцию в 1,5 метра друг от друга. В помещениях будут дезинфицирующие коврики, также установят оборудование для очистки воздуха.