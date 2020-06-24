"Аллигатор" и "Ночные охотники". Над Петербургом в парадном строю пролетела боевая авиация — видео

В Санкт-Петербурге также сегодня состоялся торжественный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Одной из самых эффектных его частей стала авиационная. Над городом и прежде всего над Дворцовой площадью, где прошло до этого шествие колонн военных и техники, пролетело несколько десятков вертолётов и самолётов.