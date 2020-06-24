"Аллигатор" и "Ночные охотники". Над Петербургом в парадном строю пролетела боевая авиация — видео

В Санкт-Петербурге также сегодня состоялся торжественный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Одной из самых эффектных его частей стала авиационная. Над городом и прежде всего над Дворцовой площадью, где прошло до этого шествие колонн военных и техники, пролетело несколько десятков вертолётов и самолётов.
Колонну воздушной части парада возглавил тяжёлый военно-транспортный вертолёт Ми-26, за ним пролетели два звена транспортников Ми-8, ударные вертолёты Ми-28Н, известные также как "Ночные охотники", и Ка-52 "Аллигатор". Следом летели транспортные самолёты Ан-12, Ан-26, Ту-134. Далее — самолёты-разведчики Су-24МР, истребители-перехватчики МиГ-31БМ и многоцелевые самолёты Су-34.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин жестом ответил Лайфу на вопрос, понравился ли ему Парад Победы.