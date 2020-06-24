В Даркнете обнаружили личные данные миллионов пользователей Telegram

В Сети обнаружили утечку информации о пользователях мессенджера Telegram. База данных размещена на одном из форумов в Даркнете, сообщает портал Kod.ru.
Отмечается, что архив весит почти гигабайт. В нём содержатся мобильные телефоны и личные идентификаторы нескольких миллионов пользователей приложения. В пресс-службе мессенджера факт утечки подтвердили, но заверили, что больше половины информации в базе является неактуальной.
— Большая часть аккаунтов этой базы — не менее 60% — содержит уже неактуальные данные. Это может говорить о том, что в прошлом году нам удалось значительно снизить масштаб и скорость такого рода злоупотреблений, — пояснили в пресс-службе.
Там добавили, что в прошлом году в приложении была введена возможность скрывать свой аккаунт в мессенджере даже от тех, кто знает номер телефона. Таким образом, нововведение сильно затруднило поиск пользователей, используя эти данные.
Как ранее сообщал Лайф, после двухлетней блокировки Telegram на территории России Роскомнадзор снял все ограничения с мессенджера. Причиной такого решения послужила невозможность его заблокировать, а также то, что руководство мессенджера активно сотрудничало по вопросам в борьбе с наркотиками и терроризмом.