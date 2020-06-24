В Даркнете обнаружили личные данные миллионов пользователей Telegram

В Сети обнаружили утечку информации о пользователях мессенджера Telegram. База данных размещена на одном из форумов в Даркнете, сообщает портал Kod.ru.

Отмечается, что архив весит почти гигабайт. В нём содержатся мобильные телефоны и личные идентификаторы нескольких миллионов пользователей приложения. В пресс-службе мессенджера факт утечки подтвердили, но заверили, что больше половины информации в базе является неактуальной.

— Большая часть аккаунтов этой базы — не менее 60% — содержит уже неактуальные данные. Это может говорить о том, что в прошлом году нам удалось значительно снизить масштаб и скорость такого рода злоупотреблений, — пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что в прошлом году в приложении была введена возможность скрывать свой аккаунт в мессенджере даже от тех, кто знает номер телефона. Таким образом, нововведение сильно затруднило поиск пользователей, используя эти данные.