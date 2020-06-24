Трамп назвал Болтона подонком и предложил отправить его в тюрьму

Экс-советник президента США Джон Болтон должен отправиться в тюрьму за разглашение секретной информации в своих мемуарах. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

— Джон Болтон — подонок, который должен сидеть в тюрьме, — написал хозяин Овального кабинета на своей странице в Twitter.

Он также предложил конфисковать деньги бывшего сотрудника Белого дома, заявив, что прибыль получена путём распространения секретной информации.