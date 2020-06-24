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Трамп назвал Болтона подонком и предложил отправить его в тюрьму

Американский лидер считает, что также нужно конфисковать деньги своего бывшего советника.

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Фото © Flickr / Michael Vadon

Экс-советник президента США Джон Болтон должен отправиться в тюрьму за разглашение секретной информации в своих мемуарах. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

Джон Болтон — подонок, который должен сидеть в тюрьме, — написал хозяин Овального кабинета на своей странице в Twitter.

Он также предложил конфисковать деньги бывшего сотрудника Белого дома, заявив, что прибыль получена путём распространения секретной информации.

Напомним, ранее был опубликован отрывок из книги Болтона The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме"). В нём говорится, что Трамп "умолял" китайского лидера помочь ему переизбраться на второй срок. Продажи книги начались в США накануне.

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