Трамп назвал Болтона подонком и предложил отправить его в тюрьму

Экс-советник президента США Джон Болтон должен отправиться в тюрьму за разглашение секретной информации в своих мемуарах. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.
— Джон Болтон — подонок, который должен сидеть в тюрьме, — написал хозяин Овального кабинета на своей странице в Twitter.
Он также предложил конфисковать деньги бывшего сотрудника Белого дома, заявив, что прибыль получена путём распространения секретной информации.
Напомним, ранее был опубликован отрывок из книги Болтона The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме"). В нём говорится, что Трамп "умолял" китайского лидера помочь ему переизбраться на второй срок. Продажи книги начались в США накануне.