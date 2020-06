Трамп назвал Болтона подонком и предложил отправить его в тюрьму

Напомним, ранее был опубликован отрывок из книги Болтона The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме"). В нём говорится, что Трамп "умолял" китайского лидера помочь ему переизбраться на второй срок. Продажи книги начались в США накануне.