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Путин заявил, что Россия по праву претендует на звание великой державы

Россиянам удалось добиться выдающихся побед практически во всех областях, заметил глава государства.

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Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin

Россия может претендовать и по праву претендует на звание великой державы благодаря выдающимся людям. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за 2019 год.

Те, кто находится сегодня здесь, в Кремле, безусловно, являются представителями различных отрядов, благодаря которым Россия может претендовать и по праву претендует на то, чтобы называться великой державой, — отметил он.

На протяжении всей истории страны российский народ, объединяя усилия, добивался выдающихся побед практически во всех областях, заметил президент. Путин согласился со словами одной из лауреатов и отметил, что жизнь веками строилась на взаимоподдержке, взаимопомощи и объединении усилий при решении общих задач.

Должен сказать, что это морально-нравственный фундамент, на котором, по сути-то, стоит, стояла и, я думаю, стоять будет Россия. Всегда, — добавил президент.

Ранее сегодня Владимир Путин провёл в Кремле приём для иностранных лидеров, приехавших в Москву для участия в праздничном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Во время встречи российский лидер произнёс тост в честь ветеранов.

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