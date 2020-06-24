Путин: Мы гордимся великим поколением победителей, гордимся Россией!

Президент РФ Владимир Путин уверен, что нынешней самодостаточной, сильной и открытой Россией можно гордиться. Об этом он заявил в ходе церемонии вручения госпремий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в сфере гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты за 2019 год.

— Мы гордимся великим поколением победителей, гордимся Россией — самодостаточной, сильной, открытой страной, где уважают и ценят людей высоких поступков и выдающихся достижений, отважных, целеустремлённых, талантливых, преданных Родине и своему делу, — сказал президент.

Путин отметил, что всё перечисленное относится к присутствующим в зале лауреатам госпремий.