"Мощь русская чувствуется". Зрители поделились с Лайфом впечатлениями о Параде Победы

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В Москве прошёл долгожданный Парад Победы, который был перенесён на полтора месяца из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Лайф пообщался с гостями и жителями столицы, которые пришли вживую посмотреть на военную технику, и узнал их мнение о торжественном мероприятии.

— Мы в первый раз были с мужем на параде, никогда до этого не были. Очень понравилось, столько впечатлений! Никогда не видела столько машин, такого количества и такие большие! Так быстро едут — я была очень удивлена. Больше всего меня впечатлил "Тополь". Никогда раньше не видела таких размеров. Я видела только по телевизору, и он такой огромный на самом деле! — рассказала москвичка Анна.

Россияне рассказали, что мощь техники чувствуется, а масштабы мероприятия впечатляют и оставляют чувство гордости и спокойствия за страну. Больше всего парад порадовал маленьких жителей столицы, которые махали всем военным без исключения. Кроме того, на мероприятие пришли посмотреть жители других городов и даже иностранцы.

— Вживую я увидел парад в Москве впервые. Обычно я смотрю его по телевизору. И я очень горжусь Москвой. Фантастика. Я был тронут до самого сердца, — поделился с Лайфом шотландец Питер.