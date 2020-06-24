"Плачьте, но снимайте". Вышел документальный фильм о работе фронтовых операторов в первые дни Великой Отечественной

Гильдия неигрового кино и телевидения совместно с порталом "Кино-театр.ру" в годовщину начала Великой Отечественной войны представляет вторую серию документального проекта о фронтовых операторах "Как снимали войну". Эпизод под названием "Плачьте, но снимайте", рассказывающий о том, какими были первые дни операторов на фронте и с чем им пришлось столкнуться, уже доступен на ютуб-канале "Кино-театр.ру".

"Плачьте, но снимайте" — это история первой группы операторов Центральной студии кинохроники, которые отправились на фронт уже 23 июня, на следующий день после начала войны. Они ехали снимать быстрый разгром немецко-фашистских войск и победоносное наступление на Берлин, но перед ними оказались разбомблённые немецкой авиацией дороги и железнодорожные станции, сбитые самолёты, потоки беженцев, отступающие советские войска, раненые и убитые солдаты. Им пришлось отбросить все довоенные иллюзии и собственный страх, чтобы начать снимать эти кадры — "плакать, но снимать". Объективы их камер стали глазами войны, а киноплёнка, хранящаяся в архивах, — её памятью.

Среди операторов того времени, в частности, были постановщик фильма "Если завтра война" (1938 г.) Евгений Ефимов, а также Роман Кармен, прошедший до этого войну в Испании.

Евгений Ефимов. Фото предоставлено Лайфу

Документальный проект "Как снимали войну" представляет собой 20 короткометражных фильмов о том, как создавалась кинолетопись прошедшей войны. 12 из них — портреты ведущих фронтовых операторов, остальные — рассказ о работе кинохроники в годы войны. Проект создан при поддержке Института развития Интернета в рамках реализации нацпроекта "Культура".