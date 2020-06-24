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"Сегодня день особенный". Ростовчане устроили персональный концерт для ветерана во дворе его дома

Ефим Кравчик служил в войсках ПВО и участвовал в боях по освобождению Воронежской области, Украины, Чехословакии и Венгрии.

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Видео © LIFE

Жители Ростова-на-Дону устроили персональный концерт для ветерана Великой Отечественной войны возле его дома. Ефим Кравчик не стал слушать песни из окна и спустился к артистам на улицу.

Ансамбль окружного дома офицеров спел для фронтовика военные песни и поздравил с юбилеем Великой Победы. Молодые музыканты исполнили композиции военных лет, в том числе про самолёты, ведь Ефим Исаакович служил в войсках противовоздушной обороны, он принимал участие в боях по освобождению Воронежской области, Украины, Чехословакии и Венгрии.

Дочь ветерана Елена рассказала, что её отец отправился на войну после четвёртого курса института. Вместе со своим полком ПВО фронтовик защищал небо и дошёл до границы с Чехословакией.

Ребята молодцы, хорошо поют. Спасибо! Всем ветеранам привет. Сегодня день особенный, парад продемонстрировал мощь нашей армии, — поделился Ефим Исаакович.

Мероприятия для ветеранов неравнодушные россияне устраивали также на День Победы 9 Мая. В городах нашей страны прошла акция "Поём всем двором", "Молодая гвардия" провела народные концерты во дворах жилых домов, а военные волонтёры раздали более 40 тысяч георгиевских ленточек и поздравили фронтовиков.

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