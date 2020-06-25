"Чемпионат по зашкварам продолжается". Слова депутата Рады о "детях низкого качества" вызвали скандал на Украине

Не прошло и суток с момента появления скандального видео с депутатами фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и Александром Корниенко, как на Украине разгорается очередной скандал, фигурантом которого снова является депутат от партии действующего президента страны Владимира Зеленского. На сей раз профсоюзы и общественность требуют отставки главы комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Верховной рады Галины Третьяковой после её неоднозначных идей о борьбе с безработицей.

Третьякова предложила свой метод борьбы с безработицей ещё 29 мая, однако внимание на видео обратили только сейчас. Запись разлетелась по соцсетям и вызвала серьёзный общественный резонанс. В частности, "слуга народа" рекомендовала принудительно стерилизовать тех, кто не имеет трудоустройства, но рожает детей и рассчитывает на помощь от государства.

— Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьёй, и рождение ребёнка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жёстко, детей очень низкого качества. Великобритания в этом смысле очень жестокая по отношению к тем, кто не работает. У них даже когда-то был заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован, — заявила Третьякова.

Также она привела в пример Сингапур с его радикальными методами, например стерилизацией женщин без образования, и согласилась с ними, подчеркнув, что таким образом нации "выкорчёвывают" тех, кто не является защитником и кормильцем. Депутат продемонстрировала удивительное самомнение и предложила освободить от налогов таких, как она, и единомышленников, чтобы они сами решали, кто достоин материальной помощи, и контролировали использование этих средств.

— От имени профсоюзного сообщества и женских организаций <...> высказывается осуждение антисоциальной и антигуманной позиции Галины Третьяковой, — заявили в Федерации профсоюзов Незалежной, направив соответствующее обращение спикеру Рады Дмитрию Разумкову.

Коллеги Третьяковой по украинскому парламенту также высказали недовольство её заявлением.

— Чемпионат по зашкварам продолжается после вчерашней "корабельной сосны". Государство — это механизм, который должен решать проблемы граждан. Он должен как раз создавать условия, чтобы дети из неблагополучных семей имели шанс на нормальную жизнь. А когда представитель парламента говорит о том, что нам такие дети не нужны, это мало того, что полная деградация системы государства, но и деградация социальной политики, — прокомментировал идеи Третьяковой депутат Верховной рады и журналист Александр Дубинский.

— Один собак продавать предлагает, другая — нищебродов стерилизовать. Парни, мы думали, что вы немного другое под "концом эпохи бедности" имели в виду. Дело даже не в том, что эта тётя, рассказывающая про "низкое качество бедных детей", — конченая, исповедующая какую-то особо тошнотворную разновидность социал-дарвинизма. Дело прежде всего в том, что она очень тупая. Прямо вот очень, — поддержал его в своём телеграм-канале коллега Юрий Ткачёв.

В Сети некоторые пользователи сравнили главу комитета по социальной политике с Адольфом Гитлером. Тем не менее нашлись и те, кто поддержал скандальные высказывания депутата. Защитники обвинили её оппонентов в лени и заявили, что народный гнев поднялся в основном из-за того, что политик права, у малоимущих семей родятся неграмотные и проблемные дети.

Это у вас, господа хорошие, антисоциальные взгляды. Потаканием, безнаказанностью и толерантностью страна уже дошла до ручки. Не приводите исключения из правил, а посмотрите наконец правде в глаза. Страшно это осознать и признать, проще обвинить её. А она ведь указывает на глубокие системные проблемы общества и страны, а вы в этом видите её антисоциальную позицию Andrew V. Jackson

Сама Третьякова пока никак не отреагировала на происходящее, несмотря на то что за последние несколько часов её страницу в "Фейсбуке" буквально завалили комментариями.