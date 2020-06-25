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Парфюмер объяснила, как выбрать духи для летней жары

Также она раскрыла секрет "ароматного облачка".

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Парфюмер Жанна Гладкова рассказала, какие духи лучше использовать в жаркое время года.

Летом очень важно, чтобы в ароматах было много оттенков свежести, зелени, цитрусовых нюансов, влажных нот, тогда мы будем ощущать комфорт. Согреваясь на нашей коже, такие ароматы вокруг нас создают атмосферу прохлады, — приводит слова Гладковой радио Sputnik.

Она уточнила, что наносить на тело нужно небольшое количество духов, так как из-за солнца аромат может измениться. Чтобы сделать это, рекомендуется создать "ароматное облачко" перед собой и войти в него. Подобная процедура позволит регулировать звучание запаха.

Также стоит опасаться "удушающих" ароматов в жару. К таким относятся те, у которых развиты шлейфы — древесные, смолистые, ванильные оттенки.

Согреваясь под солнцем, при большой температуре они начинают очень ярко звучать. Летом это неприемлемо, а вот зимой создаёт эффект согревания, — заключила парфюмер.

Ранее сообщалось, что к выходным в европейской части России ожидается аномальная жара.

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