В США вынесено второе обвинительное заключение в адрес Ассанжа

Журналиста обвиняют в преступлениях, связанных с одним из крупнейших хищений секретной информации в истории Соединённых Штатов. В документе отмечается, что второе заключение не содержит новых преступных эпизодов, а лишь дополняет статьи первого, которое было вынесено в мае 2019 года.

Напомним, что в 2010 году после множества публикаций, в том числе о военных операциях США в Афганистане и Ираке и об условиях содержания людей в американской тюрьме Гуантанамо, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж приехал в Швецию, где планировал получить защиту, однако вскоре был обвинён в преступлениях на сексуальной почве. Затем он долгое время прятался в Посольстве Эквадора в Великобритании, однако после того, как Ассанжа лишили убежища, его арестовала британская полиция. В случае выдачи США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет. Слушания должны возобновиться осенью нынешнего года.