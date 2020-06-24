Суд Киева обязал прокуратуру Украины возбудить ещё одно уголовное дело против Порошенко

Генпрокуратуре Украины в обязательном порядке необходимо возбудить уголовное дело против экс-президента страны Петра Порошенко. Такое постановление вынес Печерский районный суд Киева, сообщает агентство УНН со ссылкой на адвоката Владимира Лысенко.

Кроме того, под следствие должны попасть бывшая глава Национального банка Валерия Гонтарева и её заместитель Екатерина Рожкова. Они обвиняются в совершении противоправных действий при национализации "Приватбанка". Заявление подано от имени бизнесмена Игоря Коломойского.

Решение подать иск олигарх принял после того, как депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал новую запись телефонных переговоров Порошенко и вице-президента США Джо Байдена в 2015 году, на которой они обсуждали национализацию "Приватбанка" и противодействие этому со стороны его бывшего владельца Коломойского.

Напомним, в апреле 2019 года Киевский суд признал незаконной национализацию "Приватбанка". Правительство Украины обжаловало решение суда.