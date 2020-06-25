Джиган дал необычный совет Харламову после сообщений о разводе с Асмус

Рэпер опробовал его на себе, когда переживал тяжёлый конфликт с супругой.

Рэп-исполнитель Джиган дал совет комику Гарику Харламову после его заявления о разводе с Кристиной Асмус. Артист сам недавно пережил тяжёлое расставание и примирение со своей супругой и решил поддержать товарища, пока вокруг кипят страсти и все обсуждают, на самом ли деле звёздная пара решила расстаться или это всего лишь ещё один розыгрыш и хайп.

— Просто сбрей брови, — написал рэпер под постом Харламова в "Инстаграме".

Харламов заверил Джигана, что уже выезжает к нему с бритвой.

Напомним, музыкант с марта конфликтовал со своей супругой Оксаной Самойловой и даже проходил лечение в реабилитационной клинике в США. Исполнитель побрился налысо, сбрил бороду и брови во время своих внутренних переживаний.