Джиган дал необычный совет Харламову после сообщений о разводе с Асмус
Коллаж © LIFE. Фото © Instagram / Джиган / Гарик Харламов
Рэпер опробовал его на себе, когда переживал тяжёлый конфликт с супругой.
Рэп-исполнитель Джиган дал совет комику Гарику Харламову после его заявления о разводе с Кристиной Асмус. Артист сам недавно пережил тяжёлое расставание и примирение со своей супругой и решил поддержать товарища, пока вокруг кипят страсти и все обсуждают, на самом ли деле звёздная пара решила расстаться или это всего лишь ещё один розыгрыш и хайп.
— Просто сбрей брови, — написал рэпер под постом Харламова в "Инстаграме".
Харламов заверил Джигана, что уже выезжает к нему с бритвой.
Напомним, музыкант с марта конфликтовал со своей супругой Оксаной Самойловой и даже проходил лечение в реабилитационной клинике в США. Исполнитель побрился налысо, сбрил бороду и брови во время своих внутренних переживаний.
О разводе Харламов и Асмус объявили 22 июня. Как они сами рассказали, в случившемся не стоит винить ни фильм "Текст", ни "третьих лиц". При этом артисты заверили поклонников, что процесс будет проходить в дружеской атмосфере и "без грязи". Накануне ведущий передачи шоу Comment Out Владимир Маркони заявил, что заявление пары о разводе является розыгрышем. Харламов отреагировал на это.